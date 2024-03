Bentornato, early booking. L’estate 2024 non è ancora arrivata, ma nelle adv il lavoro è già ‘caldo’. Secondo quanto dichiarano a TTG numerosi agenti di tutta Italia, infatti, l’anno si è aperto con una grande richiesta di preventivi e diverse conferme.

“Rispetto al passato abbiamo notato un’inversione di tendenza - spiega Antonio Di Nino di Ventur Viaggi, Pescara -. Le persone si muovono in anticipo con le prenotazioni e questo consente di trovare tariffe e servizi più vantaggiosi, oltre a consentire a noi adv e ai t.o. di lavorare meglio”.

E così, superati tre anni lunghissimi, il booking sembra finalmente tornato ai ritmi del pre-pandemia.

Dopo una buona ripresa già nel 2023, come racconta Anna De Vincentis di Una Vita Viaggiando, Taranto, “da inizio gennaio la gente si è ricordata di voler andare in vacanza. Abbiamo ricevuto innumerevoli prenotazioni - aggiunge - soprattutto per destinazioni intercontinentali”.

“Siamo partiti con un gennaio che non vedevo da anni - ribatte Nancy Manna di Vivere&Viaggiare di Desenzano del Garda -. Tutti sono impazziti per prenotare le loro vacanze estive, abbiamo lavorato no stop con un ottimo advance booking, e nonostante avessimo riscontrato fin da subito prezzi molto più elevati rispetto agli scorsi anni, abbiamo portato a casa tantissime conferme e dunque grandi soddisfazioni”.

Altro trend che si riscontra in adv è il significato - per non dire addirittura il valore - attribuito alla parola viaggio. Un qualcosa che sempre più diventa esperienza, la ricerca dell’unicità o quanto meno dell’inusuale: complici i social e le miriadi di informazioni che si possono reperire online, il cliente entra in adv con le idee chiare.

