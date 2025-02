Travel Experts cerca 20 professionisti da inserire nella sua rete di consulenti e agenti di viaggi esperti. La rete di travel design specializzati in viaggi su misura di alto profilo vuole espandersi ed è alla ricerca di consulenti di viaggi, agenti e travel designer con una comprovata esperienza e un solido portafoglio clienti, che desiderano gestire in autonomia la propria attività senza rinunciare al supporto, alla formazione e all’accesso a un ecosistema di fornitori selezionati.

I principali vantaggi offerti da Travel Experts includono la gestione autonoma del business e delle relazioni con i clienti, supportati dalla rete anche nello sviluppo del proprio brand, nessun costo iniziale o spese generali, massima trasparenza su tutti i processi e gli aspetti economici. E ancora l’accesso a Virtuoso, rete globale di viaggi di lusso e l’opportunità di confronto con colleghi da altri Paesi per una visione globale del business.

“Stiamo cercando 20 top travel designer e agenti di viaggi d’eccellenza desiderosi di liberarsi dai limiti dei modelli tradizionali, per accedere a una rete su misura dedicata al vero lusso – dichiara Alexander Creyf, operation manager Italy –. La nostra piattaforma non è una classica rete di professionisti del settore: è pensata per visionari del lusso, un ecosistema che consente ai migliori talenti di elevare la propria carriera mantenendo il controllo del proprio brand e delle proprie relazioni con la clientela. Noi non vendiamo b2c, il nostro unico cliente è il consulente, in un’ottica win-win, dove l’agente offre un servizio di alto livello ai propri clienti, mentre Travel Experts offre un servizio di pari livello a chi fa parte del nostro network”.