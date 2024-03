Arsenale: primo treno Made in Italy in Egitto

Diventerà operativo nel 2026 il primo treno di lusso Made in Italy in Egitto. È questo il frutto dell’accordo stipulato fra Arsenale ed Egypt National Railway, la società di sviluppo ed ente di governo dell’Autorità ferroviaria nazionale egiziana.

Completamente ristrutturato in fabbriche italiane specializzate con sede in Puglia e Sicilia il treno, ispirato al glamour e al design locale, accompagnerà i passeggeri in un viaggio dal Cairo ad Assuan.

Crociera su rotaia

Una lussuosa crociera su rotaia con tappe a Luxor e Abu Simbel per scoprire le bellezze della Valle del Nilo, che in questo modo non sarà più accessibile solo via fiume. Il treno sarà composto da 15 carrozze di lusso con 40 cabine divise in tre diverse categorie: deluxe, suite e honor suite, per una capacità totale di 80 passeggeri.

L’accordo, firmato durante il viaggio in Egitto del presidente del Consiglio Giorgia Meloni, è stato siglato da Mohamed Amer Abdel Aziz, presidente del consiglio di amministrazione di Egypt National Railway, e da Paolo Barletta, amministratore delegato di Arsenale, alla presenza dell’ambasciatore italiano al Cairo, Michele Quaroni.

Si tratta, spiega Il Messaggero, del quarto progetto internazionale per le crociere di lusso su rotaia di Arsenale, dopo gli annunci in Arabia Saudita, negli Emirati Arabi Uniti e in Uzbekistan.