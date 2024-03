Ezhaya, Astoi: “I t.o. devono offrire esperienze uniche”

“Se i tour operator italiani saranno abili nel riconvertire i pacchetti verso destinazioni fuori da aree di crisi, il 2024 potrebbe registrare un 10% di ulteriore crescita”. Per Pier Ezhaya, presidente Astoi Confindustria Viaggi, il settore dei viaggi organizzati continuerà a mantenersi tonico come nell’anno passato (+4% sul 2022, con 2 milioni di fatturato solo per i primi 5 operatori), nonostante il recupero dei ricavi non coincida ancora con quello dei volumi. “Non dobbiamo inseguire la strategia dei prezzi delle piattaforme - aggiunge -, ma offrire esperienze uniche, soprattutto su destinazioni ancora da sviluppare come l’Africa, le isole Dahlak e Comore, ma anche nelle isole del Sud-Est asiatico. Serve però un’alleanza più stretta con un unico referente associativo della distribuzione, purtroppo divisa oggi in troppe sigle”.