Un nuovo brand di riferimento per l’offerta balneare 2024: arriva Kappa Selection di Kappa Viaggi. Già lanciato in Francia, dove l’operatore è conosciuto come NG Travel, il marchio identifica i club dov’è disponibile un servizio dmc appositamente pensato per il cliente italiano, attraverso cui proporre almeno due o tre uscite speciali sul posto.

“Quest’estate lanceremo un Kappa Selection anche su un hotel italiano - ha spiegato a margine della convention Gattinoni Michele Mazzini, direttore generale Kappa Viaggi -, ma l’obiettivo è essere presenti ovunque sia possibile proporre prezzi e strutture fortemente competitivi, in sostituzione del classico servizio di animazione. Per farci conoscere ancor meglio, prolungheremo oltre giugno, e sino a fine anno, anche la promozione che riconosce il doppio del valore dell’offerta, nel caso venga individuato sul mercato un prodotto alle nostre stesse condizioni”. A. C.