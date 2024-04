La specializzazione dell’agenzia di viaggi è la chiave per conquistare clienti mai avuti, ma anche quelli persi negli anni. Per Sergio Testi, direttore generale Gruppo Gattinoni, i target ‘giovani’, ‘lusso’ e ‘appassionati’ rappresentano oggi i tre bacini di maggior crescita per il proprio network, ma la loro intercettazione deve indurre a integrare alla già completa multicanalità distributiva anche servizi dedicati, cioè esclusivi.

“Se il turismo organizzato - ha dichiarato Testi durante la convention ‘Connecting people’ di Istanbul - intende ampliare la gestione di quel 18% di mercato dei viaggi ricordato dal nostro presidente attraverso i dati Gfk e superato nel 2023, l’offerta di prodotto va sviluppata con partnership di valore che garantiscano un’originalità e un’innovazione non disponibili altrimenti”.

L’Invito è stato rilanciato da Mario Vercesi, amministratore delegato Gattinoni Travel, secondo cui i 40 milioni di euro di prodotto dinamico fatturati dalla piattaforma del gruppo presentano ulteriori margini di crescita integrando sia l’offerta dei partner strategici che quella a marchio. La sola collaborazione su Istanbul con Bravo Travel, ad esempio, garantirà quest’anno un allargamento del bacino italiano da 27mila a 35mila visitatori, supportato dal lancio di un nuovo volo giornaliero Turkish Airlines da Torino alla capitale turca, a partire dal prossimo 10 luglio.

Grazie alla valorizzazione dei nuovi cluster di appassionati di archeologia e benessere, le adv del gruppo stanno infatti ridando slancio all’estensione dei soggiorni verso la Cappadocia, Pamukkale e la costa egea, indipendentemente dalle destinazioni di maggior tendenza.