Go First Airways, avviata la liquidazione

Il tribunale nazionale indiano ha ordinato la liquidazione di Go First Air, a seguito della richiesta avanzata dai suoi creditori.

Tra i creditori figurano la Central Bank of India, la Bank of Baroda, la IDBI Bank e la Deutsche Bank. In totale, come riporta Travelmole, la compagnia aerea avrebbe un debito di oltre 780 milioni di dollari.

Go First, compagnia aerea lanciata nel 20005 ha dichiarato bancarotta nel 2023 e due offerte presentate nell’ambito della procedura fallimentare non sono riuscite a soddisfare i requisiti finanziari per la ristrutturazione dell’azienda.

In assenza di contenziosi in corso, di un piano di risoluzione praticabile e con i locatori che avevano già recuperato i loro aeromobili, il tribunale fallimentare ha quindi ordinato la liquidazione della compagnia aerea.