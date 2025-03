Le politiche sui bagagli infuenzano la scelta della compagnia: ecco come

I più giovani preferiscono il bagaglio a mano mentre i più grandi quello da stiva, ma tutti considerano poco chiare le politiche messe in atto dalle compagnie aeree. È il risultato di un sondaggio condotto da Parkos, su un campione di 20 mila viaggiatori intervistati in aeroporto tra olandesi, francesi, tedeschi, spagnoli e italiani. Parkos è la piattaforma online nata nel 2014 per confrontare e prenotare i parcheggi presso gli aeroporti di 12 paesi europei più Stati Uniti e Australia.

Secondo il sondaggio, il 57% degli italiani evita di prenotare un bagaglio extra al momento di comprare un biglietto aereo. La scelta, per il 53%, è soprattutto di natura economica. Questa tendenza è particolarmente comune tra i giovani, con il 64% di loro che scelgono il bagaglio a mano per una questione di praticità e risparmio. Tuttavia, quando si prenota un bagaglio, il 39% preferisce quello da stiva. Sono soprattutto gli uomini e i viaggiatori over 55 a preferirlo, dando maggiore priorità alla comodità.

Il 30% degli intervistati dichiara inoltre che, a seconda della situazione, le politiche sui bagagli possono influenzare la scelta della compagnia aerea. Le donne risultano più sensibili a questo aspetto con il 43% delle intervistate rispetto al 33% degli uomini e i giovani di età compresa tra i 18 e i 34 anni. A mettere d’accordo tutti è però la scarsa trasparenza delle norme, con il 60% degli intervistati che ritiene poco chiare le regole sui bagagli.