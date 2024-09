Ultimi passaggi in vista del perfezionamento dell’accordo tra Lufthansa e il ministero del Tesoro per l’acquisizione del 41% di Ita Airways da parte del gruppo tedesco.

Le scadenze sul tavolo sono diverse, come riporta Milano Finanza.

Innanzitutto, entro il 3 novembre 2024, quattro mesi dopo il via libera dell’Antitrust Ue, le due compagnie dovranno indicare i competitor ai quali aprire le rotte nordamericane da Roma per Washington, San Francisco e Toronto. Ogni ulteriore passo verso il closing, dalla cessione di 15 coppie di slot giornaliere su Linate all’apertura alla concorrenza dei voli di corto raggio, sarà seguito da Nocon.

In vista del 3 novembre, Ita sta lavorando sui sui dossier nazionali, dagli slot alla ridefinizione dei voli di corto raggio. Lufthansa, invece, segue il dossier dei voli nordamericani. In questo caso l’apertura alla concorrenza potrà avvenire in due modi: attraverso una compagnia in grado di offrire voli diretti sulle stesse rotte, oppure lasciando operare a vettori come Air France, Iberia, British Airlines, Klm o Tap, collegamenti che prevedano uno scalo nei loro hub europei, a prezzi competitivi e con un aumento dei tempi, scalo compreso, non superiore alle tre ore rispetto a un collegamento diretto. Vettori presenti nella stessa joint venture non possono però essere considerati tra loro concorrenti.

Il closing vero e proprio che farà scattare l’aumento di capitale riservato di 325 milioni di euro da parte di Lufthansa in cambio di una quota del 41% di Ita è atteso entro dicembre di quest’anno, mentre le opzioni per il trasferimento di azioni aggiuntive di Ita potranno essere esercitate già a partire dal 2025.