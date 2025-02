Latam Airlines apre il Lisbona-Fortaleza

Partirà dal prossimo 7 aprile la nuova rotta di Latam Airlines fra Lisbona e Fortaleza in Brasile, che sarà operata fino al 20 ottobre. Si tratterà del primo volo diretto della compagnia tra la regione nordorientale del Brasile e l'Europa dal 2009. Con un volo a settimana e una durata media di 7 ore e 30 minuti, la rotta sarà operata il lunedì con un aeromobile Boeing 787. Il volo parte da Fortaleza alle 6.15 (ora locale del Brasile). In direzione opposta, partirà da Lisbona alle 18.30 (ora locale del Portogallo).

“Il Ceará è il punto più vicino all'Europa in Brasile. Questo nuovo volo di Latam Airlines tra il nostro Stato e Lisbona sarà essenziale per incrementare il turismo, stimolare nuove opportunità di business, generare più posti di lavoro e sviluppo economico per la popolazione. Continueremo a lavorare per attrarre nuove frequenze nazionali e internazionali” ha dichiarato il governatore del Ceará, Elmano de Freitas.

Latam Airlines è attualmente il principale operatore dell'aeroporto di Fortaleza, con circa 200 voli a settimana. Inoltre, opera le rotte Guarulhos-Juazeiro do Norte (10 voli settimanali) e Guarulhos-Jericoacoara (10 voli settimanali). Durante l'operatività settimanale della rotta, la compagnia opererà 2 voli settimanali sulla rotta Fortaleza-Miami e un volo settimanale sulla rotta Fortaleza-Santiago, inaugurata nel 2024.

“Latam Airlines è consapevole del ruolo svolto dall'aviazione in Brasile, soprattutto in uno Stato importante come il Ceará – dice Eduardo Macedo, responsabile degli affari pubblici di Latam Brasile -. Per questo siamo sempre alla ricerca di opportunità per incrementare l’offerta di posti e voli in modo sostenibile, per sfruttare lo sviluppo del turismo e dell’economia del Nordest, collegando al contempo questa regione a Lisbona e all’Europa”.