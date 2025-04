Mancano i pezzi di ricambio: la Russia perderà 200 aerei

Saranno almeno 200 gli aerei di produzione Airbus e Boeing che le compagnie aeree russe dovranno dismettere a causa dell’impossibilità di accedere ai pezzi di ricambio. L360aero stima che le compagnie aeree russe abbiano attualmente circa 700 aeromobili provenienti dall’Occidente, il che significa che dovranno rinunciare a circa il 30% del totale dei velivoli. Aerei che saranno smantellati perché le sanzioni imposte in seguito all’invasione dell’Ucraina stanno impedendo alle aziende russe di importare i pezzi necessari per effettuare riparazioni o manutenzioni.

Molti di questi velivoli, inoltre, come riporta Preferente devono subire una serie di modifiche obbligatorie, in base alle direttive delle autorità aeronautiche statunitensi (FAA) ed europee (EASA), per le quali è richiesta la collaborazione dei costruttori.

Del totale dei voli operati dalle compagnie aeree russe solo il 90% è effettuato con aeromobili di fabbricazione locale. La grande speranza del Paese è di riuscire a incrementare la produzione nazionale dei modelli MS-21 e SJ-100, anche se le compagnie aeree per ora non ne hanno ricevuto nemmeno uno.