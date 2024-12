Decollerà il 3 giugno 2025 e sarà operato fino al 15 ottobre del prossimo anno il nuovo volo diretto Bari-New York di Neos. Un collegamento per il quale la compagnia aerea parte di Alpitour World utilizzerà un Boeing 787-9 Dreamliner configurato con Premium ed Economy e con un totale di 355 posti.

Il volo sarà operato ogni martedì, con decollo dal Jfk alle 16 ora locale e arrivo a Bari il mercoledì alle 8, da dove ripartirà lo stesso giorno alle 11,30 per atterrare a New York alle 13,50.

“L’annuncio del volo diretto Bari-New York è il coronamento di un anno straordinario per Aeroporti di Puglia. Un anno ricco di successi e traguardi che ci hanno permesso di consolidare la nostra posizione come hub strategico per il Sud Italia - dichiara Antonio Maria Vasile, presidente di Aeroporti di Puglia -. Pensare che fra qualche mese a Bari vedremo atterrare e decollare il Dreamliner 787-900 ci fa capire la maestosità dell’evento in cui abbiamo creduto fin da subito. Oggi celebriamo un risultato che è solo l’inizio. Questo, infatti, è il primo volo che ci proietta verso il mondo, ma posso già anticipare che ne seguiranno altri, ampliando ulteriormente le opportunità per il nostro territorio e per chi sceglie la Puglia come destinazione”.

Un network che si amplia

Con questo nuovo collegamento Neos amplia il proprio network verso il Nord America, dove è già presente dal 2021 con tre frequenze settimanali sulla Milano Malpensa-New York e, da aprile 2023, con un volo non stop da Malpensa a Toronto. Da giugno ad ottobre 2024, inoltre, la compagnia ha introdotto il diretto Palermo-New York con due frequenze settimanali, già riconfermato per il nuovo anno, che ha fatto registrare performance molto positive.

“Il numero di passeggeri negli aeroporti pugliesi è in continua crescita - afferma Carlo Stradiotti, amministratore delegato Neos - e il nostro obiettivo è di trasportare circa 12.700 viaggiatori nel primo anno di operatività”.

“Dopo il collegamento che ha unito la Sicilia agli Stati Uniti - continua - espandiamo ulteriormente le nostre connessioni con New York servendo un’altra importante regione italiana. Grazie a questo nuovo volo avremo un’offerta giornaliera da New York verso l’Italia con quattro frequenze da Milano, due da Palermo e una da Bari, contribuendo a sviluppare in modo significativo i flussi leisure e business tra i due Paesi”.

I voli saranno disponibili sul sito www.neosair.it per il mercato italiano, www.neosair.com per il mercato americano e attraverso gli uffici commerciali Neos a New York. Saranno inoltre distribuiti, attraverso le principali Ota, a tutte le agenzie di viaggi italiane, sul mercato americano tramite Gsa Apg e disponibili sui Gds Amadeus e Sabre.

“Il Bari-New York è molto più di un collegamento aereo - sostiene il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano -: è un sogno che prende il volo, un abbraccio tra la Puglia e il mondo, un ponte che unisce tradizioni, affetti e opportunità. Dopo un anno straordinario per Aeroporti di Puglia segnato da traguardi storici come lo spegnimento di 40 candeline, il superamento dei dieci milioni di passeggeri e l’accordo di programma da oltre 218 milioni di euro, oggi celebriamo un risultato che rende la nostra regione ancora più protagonista a livello internazionale”.