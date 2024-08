“Quando arriva una crisi e le cose vanno male non perdiamo la testa”. Eddie Wilson prova a rispondere in questo modo a chi vede Ryanair in difficoltà. Il modello di business è destinato a durare nel tempo, malgrado il calo brusco degli utili nell’ultima trimestrale. Andamento che Morningstar ha ben delineato nei giorni scorsi e TTG Italia podcast ha raccontato nell’ultima puntata.

L’amministratore delegato di Ryanair su La Stampa ha ammesso che : “L’ultimo trimestre non è stato buono, ma noi pensiamo a lungo termine. Il confronto del 2024 con l’anno scorso è difficile perché nel 2023 abbiamo approfittato della ripresa del traffico aereo e siamo cresciuti del 30%”.

Quindi niente preoccupazioni rimarca Wilson, che ricorda i recenti ordini a Boeing per 300 aerei, “senza debiti. Ryanair fa continui programmi di crescita a lungo termine. Di fronte a una crisi non perdiamo la testa. Che è quello che è successo all’Alitalia. Compagnia che di fronte alle crisi si è rassegnata ad avere aerei sempre più vecchi, non ha fatto nulla per crescere. Di fronte a ogni difficoltà ha scelto di diventare sempre più piccola”.

Il prossimo trimestre finanziario è previsto in recupero e si annunciano nuove basi in Italia perché nulla sembra spaventare Ryanair.