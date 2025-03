Turkish apre i voli sulla Cambogia

Turkish Airlines amplia ancora il suo network e lancia i voli verso la Cambogia. La compagnia aerea collegherà Istanbul a Phnom Penh dal prossimo 10 dicembre: si tratterà del settimo Paese e l’11esima meta del vettore sul Sud-Est asiatico.

I voli saranno operati con scalo a Bangkok, tre volte la settimana con partenze dalla Turchia ogni mercoledì, venerdì e domenica e dalla Cambogia ogni lunedì, giovedì e sabato.

Ahmet Bolat, chairman of the board and executive committee di Turkish Airlines, ha commentato: “Come Turkish Airlines, continuiamo ad espandere la nostra rete in Asia e a rafforzare le connessioni con destinazioni strategiche nella regione. Il lancio dei voli per Phnom Penh rappresenta un passo significativo verso questo obiettivo. I nostri voli per la Cambogia creeranno nuove opportunità sia per il turismo che per il business. Inoltre, essendo l’unica compagnia aerea europea a volare verso questa destinazione, consolideremo ulteriormente la nostra leadership nella regione”.

Il collegamento sarò operato fino a fine marzo del 2026.