Al via dal 1° luglio 2025 con tre frequenze settimanali (martedì/venerdì/sabato) e già disponibile su Gds, il nuovo volo Milano Malpensa-Hanoi di Vietnam Airlines - primo storico collegamento fra il Paese asiatico e l’Italia - celebra il 30esimo anniversario d’attività della compagnia con la promessa di costruire solidi ponti di interscambio fra le due destinazioni.

Per l’occasione, ad Hanoi è stata presentata anche la nuova livrea “Lạc Bird” del Boeing 787-9 Dreamliner impiegato sulle tratte internazionali, raffigurante l’uccello sacro del Vietnam portatore di benessere e buon auspicio. “Abbiamo accordi sia con Ita Airways che con Trenitalia per agevolare le partenze da Milano - ha dichiarato Phạm Thị Nguyệt, direttrice del dipartimento marketing e vendite Vietnam Airlines -, mentre da Hanoi garantiamo collegamenti seamless con 22 destinazioni domestiche attraverso 39 rotte, oltre alle 53 operate in Asia e nel resto del mondo. Dal 1995 a oggi sono stati operati complessivamente 1,2 milioni di voli andata/ritorno, servendo 350 milioni di passeggeri e smistando ben 4,7 milioni di unità cargo”.

La pricing policy

Per premiare tour operator e agenti di viaggi che intendano sviluppare tour sulla destinazione, o nel contesto indocinese, Vietnam Airlines offre una pricing policy speciale in caso di

prenotazione consecutiva delle tratte. “Grazie anche alla spinta offerta dai viaggi in Giappone - ha evidenziato Stefano Gaggianesi, deputy general manager Vietnam Airlines tramite MstGsa - abbiamo chiuso il 2024 con un fatturato offline di 4 milioni di euro sul mercato italiano; con l’avvio del volo diretto, puntiamo però a un raddoppio entro i primi sei mesi. Se la domanda per il Vietnam resterà alta come oggi, prevediamo due step di incremento delle frequenze, con 5 voli settimanali in una prima fase, poi 7, nonché la possibilità di lanciare un nuovo collegamento fra Milano Malpensa e Ho Chi Minh City, come su altre capitali europee”.