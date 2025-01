Volotea cresce nella soddisfazione dei clienti

Volotea registra un nuovo traguardo: il vettore, infatti, comunica che il suo Net Promoter Score (NPS), l’indicatore di riferimento per misurare la soddisfazione dei clienti, è di 39.2 a livello di network, con un miglioramento di 7.4 punti rispetto al 2023, e sfiora i 50.5 tra i clienti Megavolotea.

Ottimo risultato anche per l’Italia, dove il vettore segna un NPS di 42.1, con un incremento di oltre 8 punti rispetto all'anno precedente, che raggiunge il 53.9 per i clienti Megavolotea.

Il risultato è il frutto di un lavoro di miglioramento di Volotea. Nel 2024, la compagnia ha compiuto progressi in termini di puntualità, raggiungendo un OTP15 (puntualità entro 15 minuti dall’orario previsto) di oltre il 75% e garantendo un completion factor (percentuale di voli operati con successo) del 99,5%.

Inoltre, sono stati introdotti miglioramenti significativi sia nelle operazioni aeroportuali che a bordo.

“Volotea si è sempre distinta per il suo obiettivo: rivoluzionare il concetto di viaggio low-cost. Puntiamo a trovare il perfetto equilibrio tra un servizio di qualità, un’attenzione personalizzata e tariffe competitive – dice Alex de Jesús, chief experience officer di Volotea -. Questo approccio ci permette di emergere in un mercato altamente competitivo e di conquistare, anno dopo anno, la fiducia dei nostri passeggeri. La cura per ogni dettaglio dell’esperienza di viaggio, unita a un alto tasso di puntualità e a una percentuale di voli completati prossima al 100%, è stata determinante per raggiungere questi risultati”.