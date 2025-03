Partirà il 19 giugno e sarà effettuato fino a fine ottobre il nuovo volo di Wizz Air che collegherà Alghero e Sofia, in Bulgaria. Il collegamento sarà operato due volte la settimana, il giovedì e la domenica e i biglietti sono già disponibili.

Una rotta che, come sottolinea Salvatore Gabriele Imperiale, corporate communications manager di Wizz Air, si aggiunge agli attuali collegamenti per Budapest e Bucarest e “rafforza i collegamenti della Sardegna con l’Europa centro-orientale, con l’obiettivo di offrire ai nostri passeggeri un volo diretto a prezzi convenienti. La compagnia aerea continua a investire nella sua crescita in Italia, offrendo sempre più opportunità di viaggio sostenibili e accessibili con una visione a lungo termine che tiene conto del valore strategico e turistico di una destinazione”.

I voli saranno operati con l’Airbus A321neo, un aereo di grandi dimensioni con i suoi 230 posti e il più efficiente e sostenibile della sua categoria. “Wizz Air - ha commentato Fabio Gallo, general manager dell’aeroporto di Alghero - è un vettore storico per Sogeaal (opera ad Alghero sin dal 2012) e, con l’introduzione della nuova rotta da e per Sofia, si conferma partner affidabile per lo sviluppo dell’aeroporto di Alghero e di tutto il Nord Sardegna”.