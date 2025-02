Aries Group cresce sul Mice: le strategie 2025

Cresce del 50% il fatturato totale del segmento Mice per Aires Group. Grazie ad una crescente domanda internazionale, proveniente principalmente dall’America settentrionale, dal Regno Unito e dall’Europa, e ad un forte interesse da parte di aziende, associazioni ed enti istituzionali, il gruppo ha registrato un aumento significativo su tutti i principali indicatori di performance nell’ambito Mice.

Anche il numero di pernottamenti venduti in correlazione ad eventi Mice ha toccato quota 39.822 (+ 39%). La durata media del soggiorno è inoltre salita a 1,91 notti (+11%), mentre la tariffa media giornaliera ha evidenziato un rialzo dell’8%, con una forte concentrazione nei giorni feriali.

“Il settore Mice si conferma un driver di crescita fondamentale per Aries Group e i risultati conseguiti nell’ultimo anno testimoniano la validità del nostro impegno nell'offrire esperienze su misura per aziende e professionisti - commenta Raniero Amati, csmo di Aries Group -. La nostra strategia punta a valorizzare le strutture del gruppo con servizi innovativi e di alto livello, rispondendo alla crescente domanda di eventi aziendali in contesti esclusivi”.

Aries prevede un trend positivo anche per il 2025, un anno che, pur presentando sfide significative, si profila ricco di opportunità per il settore Mice. In un mercato sempre più esigente e dinamico sono richieste strategie mirate e competitive, in grado di offrire soluzioni contrattuali flessibili e personalizzate, capaci di rispondere alle esigenze di un ambiente in continua evoluzione.

Per affrontare queste sfide, diventerà fondamentale supportare i clienti con formule innovative e garantire una gestione dinamica e reattiva delle loro richieste, in linea con quattro principali tendenze individuate da Icca: gli eventi in presenza con integrazione digitale, l’intelligenza artificiale con il ruolo di migliorare il networking, la crescente importanza della sostenibilità e del turismo rigenerativo e nuove strategie di ottimizzazione per combattere la pressione sui costi.