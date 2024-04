Investimenti per un totale di 330 milioni di euro nel mercato degli hotel nel primo trimestre 2024 in Italia. È questo il dato che emerge dall’analisi di CBRE, che evidenzia come il mondo dell’hotellerie sia la seconda destinazione principale degli investimenti del primo trimestre del 2024.

Il volume di investimenti è stato sostenuto da operazioni in prestigiose destinazioni di villeggiatura e città d’arte. La fiducia di investitori e operatori nel settore rimane molto alta e si prevede una progressiva normalizzazione delle performance dell’industria alberghiera nei prossimi mesi rispetto alle crescite straordinarie dei prezzi per camera osservati negli ultimi anni.

Il mercato continua a registrare un’attività d’investimento vivace che fa prevedere ottimi risultati nella seconda metà dell’anno, con possibili segnali di compressione dei rendimenti per nuove operazioni su trophy asset.

“Il primo trimestre del 2024 ha visto la conferma dell’interesse degli investitori verso opportunità d’investimento di grande valore strategico con prospettive a lungo termine- spiega dichiara Silvia Gandellini, head of capital markets and head of A&T High Street di CBRE Italy -. Emergono concreti segnali di ripresa, grazie a preliminari d’acquisto firmati nel primo trimestre, che dimostrano vivacità nell’attività d’investimento per i prossimi mesi e in attesa di segnali incoraggianti da condizioni di accesso al credito più favorevoli. Questa ripresa sarà sostenuta anche dalle buone performance dei mercati occupier in tutti i settori di uffici, logistica, residenziale, hotel e retail”.