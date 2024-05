Hilton prosegue sulla via delle aperture. Chiuso il 2023 battendo il record di più di un’apertura di hotel al giorno, la catena alberghiera rappresentata da 24 brand ha annunciato che il 2024 porterà a raddoppiare il ritmo delle inaugurazioni su livelli mai visti in 105 anni. “Apriremo più di due hotel al giorno in tutto il mondo - ha dichiarato all’evento ‘The Art of the Hilton Brand’ Christopher Nassetta, ceo di Hilton - e rafforzeremo in modo significativo il nostro conto di più di 7mila 600 proprietà”.

In particolare, la crescita post-Covid ha segnato la crescita del brand Spark, “un successo senza eguali nel segmento lower-mid price”, secondo l’Hilton senior vice president Usa & Canada Matt Wehling. Lanciato nel gennaio 2023, il brand specializzato in conversioni di proprietà ha raggiunto già le 30 unità e ne ha in pipeline altre 200. Metà delle nuove proprietà negli Usa, inoltre, saranno sotto i mid-market brand Hampton, Homewood Suites, Home2Suites.

Nassetta ha quindi chiuso: “Cresciamo in modo organico e più di tutti i nostri competitor”. Segno che oggi più che mai è la versatilità dei brand a scovare opportunità in qualsiasi segmento del mercato. Perché chi cerca, trova.