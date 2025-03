Marco Montagnani nuovo area manager, Lago di Como di R Collection Hotels

R Collection Hotels ha nominato Marco Montagnani area general manager, Lago di Como. Nel suo nuovo ruolo, Montagnani supervisionerà sei proprietà nella regione: Grand Hotel Victoria Concept & Spa, Victoria Beach, Villa Cipressi, Hotel Royal Victoria e le ultime aggiunte del marchio, Bianca Relais e Casa du Lac. Con oltre 25 anni di esperienza nell’ospitalità di lusso, Montagnani ha ricoperto ruoli di leadership in prestigiosi hotel.

Come spiega TravelDailyNews è entrato a far parte di R Collection Hotels sei anni fa come general manager del Grand Hotel Victoria Concept & Spa. Durante il suo mandato, Montagnani ha svolto un ruolo fondamentale nella riapertura di successo dell’hotel dopo una completa ristrutturazione durata tre anni. I suoi sforzi nel migliorare le esperienze degli ospiti, migliorare l’efficienza operativa e guidare la crescita dei ricavi sono stati determinanti nell’affermare il Grand Hotel Victoria come destinazione a cinque stelle.

Grand Hotel Victoria, nel cuore di Menaggio, è in un palazzo completamente ristrutturato che conserva il fascino del XIX secolo, fondendo dettagli contemporanei per evidenziarne la bellezza. Arricchito da giardini lussureggianti e da una grande spa, quest’anno ha aperto la sua nuovissima Presidential Suite.