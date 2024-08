Marriott International apre al mondo degli affitti brevi e stringe una partnership con Sonder, realtà americana che dal 2014 offre appartamenti e stanze di lusso in edifici e boutique hotel, gestendoli attraverso la sua piattaforma.

Sonder, come rileva Affari Italiani, ha registrato un fatturato di 603 milioni di dollari nel 2023 ed è stata definita più volte, anche dal Wall Street Journal, come una delle future principali rivali di Airbnb.

Attraverso questo accordo di licenza, Marriott guadagnerà una percentuale sui ricavi lordi di Sonder. Inoltre, entro la fine del 2024, 9mila unità di Sonder saranno integrate nel portfolio di Marriott, con altre mille500 in arrivo. Queste nuove unità saranno disponibili sui canali di distribuzione di Marriott e verranno aggiunte all’app Marriott Bonvoy come parte della nuova collezione Sonder by Marriott Bonvoy.

Per Sonder, l’accordo promette un aumento significativo dei ricavi per camera disponibile e un miglioramento della liquidità di circa 146 milioni di dollari, grazie al supporto di un consorzio di investitori e degli attuali obbligazionisti.

Da parte sua, Marriott beneficia dell’accordo potendo attrarre un pubblico più giovane e tecnologicamente orientato, che predilige appartamenti urbani di design. Gli ospiti di Sonder, localizzati in Europa, Nord America e Medio Oriente, possono gestire il loro soggiorno interamente attraverso un’app dedicata, dalla prenotazione all’assistenza durante il soggiorno.