ACI blueteam sviluppa il brand Exclusive con l’acquisizione di Tuttoviaggi

Tuttoviaggi, una delle agenzie storiche di Milano, è stata acquisita da ACI blueteam, che ne farà una leva strategica per lo sviluppo di ‘Exclusive’, il suo brand dedicato interamente al mercato luxury leisure. L’agenzia è, infatti, da sempre specializzata nell’offerta di viaggi di alto profilo e nella gestione di clienti esclusivi.

“ACI blueteam - afferma Piergiorgio Reggio, Corporate Leisure & Marketing Director di ACI blueteam - continua a credere e a investire nel Brand Exclusive e la recente acquisizione dell’agenzia Tuttoviaggi - realtà perfettamente in linea con il posizionamento del nostro marchio dedicato al segmento lusso - rappresenta un passo importante per la crescita dell’azienda in questa direzione, diventando un presidio strategico per consolidare la nostra presenza su Milano”. Dopo l’estate è prevista una completa ristrutturazione degli spazi dell’agenzia, con l’obiettivo di trasformare la sede in una lounge esclusiva per i viaggi di lusso, dedicata a una clientela internazionale.

“Il prestigio e l’affidabilità di ACI blueteam sul mercato, rafforzati dall’affiliazione a Virtuoso – l’esclusivo network internazionale del lusso - e dalle oltre 20 preferred partnership con i più prestigiosi brand di Luxury Hôtellerie, permetteranno ai nostri clienti di ottenere numerosi benefit e privilegi” aggiunge Dario Romei, fondatore di Tuttoviaggi.