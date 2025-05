La battaglia online si fa sempre più serrata. Con l’ultimo aggiornamento, l’astro nascente del web ChatGpt ha introdotto le funzionalità relative allo shopping. Già da tempo la piattaforma sta aumentando la rivalità con Google sul piano del reperimento delle risorse online.

Ma ora fa un passo avanti, come racconta ansa.it, introducendo il supporto per lo shopping. L’ultimo aggiornamento di OpenAi consente infatti agli utenti di trovare e confrontare articoli di vario genere tramite conversazioni, per essere poi indirizzati sulle piattaforme di acquisto.

Gli sviluppi

Da questo punto in poi si aprono una serie di scenari che in questo momento è difficile delineare con precisione, ma che possono essere immaginati. Tra questi, ovviamente, gli acquisti in ambito turistico, un settore in cui Google è presente da tempo (anche con alterne vicende).

Viste le ultime mosse, non è difficile pensare che in poco tempo ChatGpt possa diventare un player di primo piano anche nel mondo del travel.