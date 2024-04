Revenue management per hotel, RoomRaccoon sigla con Smartpricing

Consentire agli albergatori di ottimizzare le attività quotidiane. Questo l’obiettivo della nuova partnership siglata da RoomRaccoon, software gestionale per hotel indipendenti, con Smartpricing, azienda specializzata nel revenue management per hotel.

L’integrazione API diretta tra RoomRaccoon e Smartpricing preleva i dati delle prenotazioni dal PMS di RoomRaccoon e li combina con i trend del mercato e della destinazione, individuando così la tariffa più vantaggiosa per ciascuna data e tipologia di alloggio. “Nel panorama competitivo attuale - sostiene Stevie Reffin, Responsabile Partnership di RoomRaccoon - la scelta delle tariffe può determinare il successo o l’insuccesso di un hotel. Grazie a questa integrazione i nostri clienti possono sfruttare strategie di pricing intelligenti per essere sempre all’avanguardia e raggiungere i loro obiettivi”. Una sincronizzazione in tempo reale tra prenotazioni e andamento della destinazione che consente agli albergatori di proporre tariffe sempre ottimizzate e in linea con i trend di mercato.

I vantaggi per l’albergatore

“Insieme - continua Luca Rodella, co-fondatore e ceo di Smartpricing - puntiamo a offrire un approccio senza soluzione di continuità, che permetta di implementare tecnologie all’avanguardia e ottimizzare i profitti in risposta alle dinamiche di un mercato in rapida evoluzione”.

L’integrazione tra Room Raccoon e Smartpricing ha quindi l’obiettivo di aumentare la revenue dell’albergatore, semplificare le attività burocratiche grazie alla sincronizzazione automatica delle tariffe e consentire scelte più consapevoli grazie all’analisi dei dati che fornisce informazioni non solo sui trend di mercato, ma anche sulle preferenze degli ospiti.