Arriva il rebranding per le Terme di Sirmione

Un rebranding e una nuova identità visiva sotto il segno del payoff ‘The Science of Thermalism’ per Terme di Sirmione a un anno dalla celebrazione dei 100 anni di attività. Un nuovo volto che concentra tutto sul termalismo come ricerca scientifica, evidenza medica e provati benefici dell’acqua termale quale risposta concreta all’esigenza di stare bene.

In questo contesto Terme Virgilio diventa Terme di Sirmione - Therapy District. Un luogo in cui la cura della salute delle persone è coordinata da un Comitato Scientifico di nomi illustri del panorama medico-scientifico italiano e da un team di medici specialisti. Aquaria, 200 mila ingressi l’anno, diventa Terme di Sirmione - SPA & Thermal Garden. Per quanto riguarda invece i 4 hotel nasce il nuovo marchio Terme di Sirmione - Wellness Hotels. Infine Terme di Sirmione - Cosmetics Institute per la linea cosmetica.

Secondo il direttore generale Margherita De Angelis, “The Science of Thermalism è espressione dell’investimento nella ricerca medico scientifica e nello sviluppo di offerte basate su un’acqua ricca di idrogeno solforato la cui efficacia è scientificamente dimostrata”.