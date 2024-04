Sembrava arrivata la svolta e invece la gestione della biglietteria del Colosseo fa ancora discutere. Da maggio la vendita dei ticket di ingresso passerà da CoopCulture al Consorzio Nazionale dei Servizi, vincitrice del bando di gara, ma si pone un problema per il turismo organizzato: ad agenzie e t.o. è infatti riservato solo il 30% delle prenotazioni, un problema in vista stagione estiva.

Il restante 70% è ripartito tra vendita online per gli individuali (50%) e biglietterie fisiche (20%).

Intervenendo sul tema, Stefano Corbari, presidente di Fiavet Lazio, ha spiegato a Repubblica che “il 30% dei biglietti, per i tour operator, è insufficiente. E bocciamo questi tagli orizzontali”.

Ma la questione è già arrivata sui tavoli istituzionali. Il presidente della Commissione Turismo del Comune di Roma, Mariano Angelucci, ha convocato nei giorni scorsi una riunione straordinaria coinvolgendo tutte le parti in causa. Temi del confronto il limite imposto agli operatori del turismo organizzato, ma anche i criteri che stabiliscono le quantità di biglietti da rilasciare alle singole aziende, giudicate poco chiare dal comparto.