Caramanna: “Partnership con Ita strategica, il Roma-Toronto aiuterà il turismo delle radici”

Il nuovo Roma-Toronto di Ita Airways sarà cruciale per il turismo delle radici. Gianluca Caramanna, deputato e consigliere del Ministro del Turismo, fa eco alle parole dell’a.d. di Enit, Ivana Jelinic, sottolineando come il diretto sia “fondamentale” e “particolarmente significativo nell’anno dedicato al turismo delle radici”.

L’onorevole sottolinea come quella con il vettore sia “una partnership turisticamente strategica, non solo perché ne beneficiano le comunità italiane in Canada”, ma anche perché contribuirà a suscitare “grande interesse tra i canadesi per la nostra nazione”.

Paola Trotta