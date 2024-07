Porrettana Express torna sui binari verso i luoghi di Tiziano Terzani

In treno alla scoperta dei luoghi di Tiziano Terzani. Tornano sui binari della Transappenninica le carrozze d’epoca Porrettana Express, che dalla stazione di Pistoia porteranno i passeggeri alla scoperta delle bellezze degli Appennini Tosco-Emiliani.

‘

Il primo viaggio, ‘Un treno per Terzani’, è dedicato alla memoria del famoso giornalista e scrittore e dei luoghi a lui più cari. In partenza domenica 7 luglio, avrà come ospite d’onore della giornata, Jacopo Storni, giornalista e autore del libro Tiziano Terzani mi disse. Nei luoghi delle radici di un esploratore irrequieto’.

Il viaggio prenderà il via dalla stazione di Pistoia alle 8.30 (ritrovo al Deposito Officina Rotabili per le operazioni di check-in). Il treno raggiungerà Pracchia, dove alcune navette porteranno i viaggiatori alla scoperta di Orsigna, il piccolo borgo scelto da Terzani, di cui proprio quest’anno ricorre il ventennale dalla scomparsa. Qui, dopo pranzo, si terrà la presentazione del libro di Storni.

Oltre a ‘Un treno per Terzani’, Porrettana Express proporrà anche l’itinerario ‘Magia di autunno’: il ‘Porrettana Magic Express’ partirà domenica 15 settembre in direzione Porretta Terme, per un viaggio dedicato alla magia e al mondo di Harry Potter, conducendo i piccoli passeggeri nella scuola di Hogwards. A bordo attori professionisti interpreteranno i famosi insegnanti della famosa scuola di magia, mettendo in scena uno spettacolo interattivo unico.

Un secondo treno Kids concluderà il ciclo 2024 sabato 21 settembre, portando i grandi e piccoli passeggeri alla scoperta della Montagna Pistoiese con destinazione Pracchia. Questo viaggio propone anche la visita a diversi luoghi e Poli Museali dell’Ecomuseo della Montagna Pistoiese (ferriera, ghiacciaia, mulini, carbonaia) per riscoprire antichi mestieri e tradizioni.