Sicilia, sulla Ferrovia dei Templi arriva il Teatro in Movimento

In Sicilia il turismo slow incontra il teatro. L’antica Ferrovia dei Templi - riattivata nel 2014 - si anima per le feste di fine con ‘Teatro in Movimento’, un programma di itinerari che, a bordo di treni d’epoca, permetteranno ai passeggeri di immergersi nelle opere di Pirandello, Camilleri e Sciascia.
Fino al 21 dicembre sarà quindi possibile viaggiare lungo la linea storica che collega Agrigento Bassa a Porto Empedocle, a bordo di convogli anni ‘30 Terrazzini, e assistere a speciali momenti performativi tratti dalle opere degli autori siciliani.
Su ogni carrozza, riporta Ansa.it, dettagli, arredi e oggetti evocheranno le atmosfere degli anni ‘30.
Remo Vangelista