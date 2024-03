Giamaica, dati in crescita anche per il 2024

Un 2024 che per la Giamaica si prospetta più che positivo. Lo raccontano i dati dei primi due mesi dell'anno durante i quali il Paese caraibico ha accolto oltre 1 milione di visitatori (+15,1% sul 2023) con ricavi pari a 1 miliardo di dollari (+8,5% sul 2023).

Ad annunciarlo è il ministro del Turismo, Edmund Bartlett, che ha spiegato come vi sia stato un +7,4% rispetto allo stesso periodo del 2023 sugli arrivi di viaggiatori che si sono fermati per soggiornare sull'isola, e un +29,7% sul numero dei crocieristi.



“Sono particolarmente orgoglioso dei ritmi di crescita che abbiamo avuto nel post-pandemia - ha dichiarato il ministro -. Prima, il 2019 era il nostro parametro di riferimento, ma adesso è il 2023 poiché lo scorso anno abbiamo accolto 4 milioni di visitatori e guadagnato 4,2 miliardi di dollari”.