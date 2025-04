Virgin Atlantic: nuovi voli su Riyadh e su Seoul

Virgin Atlantic è atterrata a Riyadh, in Arabia Saudita, segnando il primo volo della compagnia aerea verso il Regno. Si prevede che il volo avrà un mercato prevalentemente saudita, che vedrà i clienti visitare il Regno Unito e utilizzare i collegamenti del network verso dodici destinazioni in tutto il Nord America, sulle reti Virgin Atlantic e Delta, tra cui Atlanta, New York, Los Angeles, Miami, Las Vegas, Seattle, Boston e Detroit. Partnership sono state strette con Saudia per offrire collegamenti per Islamabad, Lahore e Karachi in Pakistan. Virgin Atlantic attende anche il debutto di Riyadh Air nel 2025 per stringere un accordo anceh con questo vettore.

Per garantire che i nuovi clienti sauditi si sentano a casa a bordo, Virgin Atlantic ha personalizzato la sua esperienza creando un “equipaggio di base a Riyadh” dedicato, che ha seguito una formazione specialistica per diventare esperto della cultura saudita.

Il vettore lancerà inoltre nuovi voli giornalieri per Seoul, sui quali di prevedono sia viaggi aziendali che una clientela leisure, attratta dalla cultura gastronomica, dallo shopping di lusso e anche dalla “Korean Wave”, che si riferisce alla crescente popolarità mondiale della cultura pop sudcoreana, che comprende musica (K-pop), TV e film. Questo nuovo servizio creerà nuove connessioni nell'Asia orientale, in collaborazione con i membri SkyTeam Korean Air, Vietnam Airlines, China Eastern, China Airlines, Garuda Indonesia e Xiamen Airlines. Attraverso Seoul Incheon, i clienti potranno raggiungere 15 città in tutta la Corea del Sud grazie ad accordi di code-sharing con Korean Air, tra cui la splendida città costiera di Busan, Osaka, Nagoya, Tokyo Haneda, Tokyo Narita, Fukuoka, Okinawa e Hokkaido in Giappone, Sydney e Brisbane in Australia, Auckland in Nuova Zelanda, Hanoi, Ho Chi Minh City e Da Nang in Vietnam e Hong Kong.

I voli Virgin Atlantic saranno operati con il Boeing 787-9 e saranno in vendita dal 14 maggio 2025.