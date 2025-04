One&Only cresce negli Usa, nuovo progetto nella Hudson Valley

Sorgerà nella Hudson Valley, all’interno dello Stato di New York, il secondo resort One&Only negli Stati Uniti. Il contratto, firmato da Kerzner International Holdings Limited, includerà una comunità di One&Only Private Homes e la struttura sarà sviluppata con Nolan Reynolds International. “La Hudson River Valley - fa notare Philippe Zuber, amministratore delegato di Kerzner - offre un’incredibile opportunità per creare un’altra esperienza One&Only davvero unica ed eccezionale nel Nord America”.

Distante 90 minuti in auto da New York e a 20 minuti dalle attrazioni culturali di Rhinebeck, il resort è pensato come destinazione benessere e sorgerà all’interno del campus del Culinary Institute of America a Hyde Park, New York, in una tenuta di 8,5 ettari.

Le camere e le residenze

Disporrà di 61 bungalow, camere e suite, due outlet di ristorazione e un Longevity Hub Clinique La Prairie. Il resort offrirà, inoltre, la seconda comunità di One&Only Private Homes negli Stati Uniti, un’esclusiva collezione di residenze che combinano i comfort di casa con servizi di ospitalità ultra-lusso. Per rendere omaggio al Culinary Institute of America le Private Homes saranno progettate con cucine da chef completamente attrezzate.

“Basata su valori condivisi di progettazione sostenibile e coinvolgimento della comunità - afferma Juan Aguilar, presidente del Real Estate di Kerzner - la collaborazione con Nolan Reynolds International e il Culinary Institute of America consolida le basi per un successo continuo e per l’espansione del portfolio negli Stati Uniti”.

L’architettura del resort sarà ispirata dalla storia e la cultura di Hyde Park e la struttura degli spazi rifletterà gli elementi naturali del territorio. Come per ogni resort One&Only saranno create esperienze uniche e immersive per valorizzare la partnership con il Culinary Institute of America.

Il nuovo progetto seguirà l’apertura della prima struttura a marchio, l’One&Only Moonlight Basin, Montana, prevista a novembre 2025.