La Spagna dei record: nel 2023 sfiorati i 5 milioni di arrivi dalla Penisola

La Spagna è pronta a bissare i numeri da record del 2023 per presenze e volumi di spesa dei turisti italiani. Lo scorso anno sono stati 4,8 milioni i nostri connazionali che si sono recati nel Paese con una spesa di 4,3 miliardi di euro, 9 milioni di passeggeri e 117mila voli.

Miguel Angel Fernandez-Palacios Martinez, ambasciatore di Spagna in Italia, conferma come il mercato italiano rappresenti un bacino dalle ampie potenzialità di crescita e come il 2024 si prepari ad essere un nuovo anno record.

“L’Italia - aggiunge Gonzalo Ceballos, direttore dell’ente spagnolo per il Turismo a Roma, in un intervento riportato dal Messaggero - ha una storia d’amore con la Spagna, è il terzo mercato internazionale per collegamento aereo, e gli italiani stanno scoprendo nuove destinazioni nel Nord della Spagna come Asturie, Cantabria, Paesi Baschi, Galizia e centro della Spagna”.

Fra le mete, Gran Canaria sta crescendo. “Gran Canaria - dice Silvia Donatiello, rappresentante dell’ente del Turismo di Gran Canaria in Italia - è una destinazione ecosostenibile, per il 46 per cento del suo territorio riserva della biosfera nel miglior clima del mondo. Con una media di 23-24 gradi tutto l’anno. Nel dicembre 2021, Gran Canaria ha sottoscritto il compromesso delle Nazioni Unite 2030 sulla sostenibilità proponendosi di ridurre del 40% le emissioni di CO2, entro il 2030. Due mesi fa abbiamo ricevuto un riconoscimento come una delle 15 destinazioni migliori in Europa, per il più alto numero di strutture certificate sempre dalla biosfera. Siamo anche una destinazione starlight, altro titolo dell’Unesco, per i cieli più puliti al mondo”.