Mauritius, parte lunedì il roadshow 2024

Avrà inizio lunedì 15 aprile il Roadshow 2024 di Mauritius Tourism Promotion Authority. L’appuntamento si svolgerà in quattro tappe serali in altrettante città italiane e rappresenta una nuova occasione di incontro per l’Ente e i suoi partner con i professionisti del turismo.

Si parte il 15 aprile con la serata inaugurale a Padova, il giorno successivo si prosegue a Parma, per poi raggiungere Roma e Napoli, rispettivamente il 17 e 18 aprile. Gli ospiti avranno l’opportunità di confrontarsi direttamente con rappresentanti di compagnie aeree, catene di hotel e DMC, per capire quali sono i nuovi focus e spunti che rendono Mauritius una meta ideale tutto l’anno e per ogni tipo di viaggiatore.

Saranno presenti la compagnia di bandiera, Air Mauritius, sette rappresentanti del segmento ricettivo (Anantara Iko Mauritius Resort & Villas, Beachcomber Resorts & Hotels, Constance Hotels and Resorts, Sofitel Mauritius L'Impérial Resort & Spa So Mauritus, Sunlife, The Residence Mauritius e The Lux Collective), nonché due DMC ( Exotic Holiday Mauritius e Promotour).

L’obiettivo di MTPA e dei suoi partner è quello di intensificare il contatto diretto con i professionisti del turismo in tutta Italia, per trasmettere loro la passione per questa incantevole isola, che è una destinazione ideale in ogni periodo dell’anno.