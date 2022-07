Adriatic Sea Forum: a ottobre a Bari la quinta edizione

09:49

Adriatic Sea Forum – Cruise, Ferry, Sail & Yacht dà appuntamento a Bari i prossimi giovedì 6 e venerdì 7 ottobre per la sua quinta edizione.

Adriatic Sea Forum, organizzato da Risposte Turismo, quest’anno in partnership con l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Meridionale e Pugliapromozione, fa tappa nel terminal crociere del capoluogo pugliese dopo le precedenti edizioni tenutesi a Trieste, Dubrovnik, Budva e Ancona.



L’appuntamento sarà ancora una volta l’occasione per dare vita a dibattiti ed approfondimenti su temi rilevanti per il futuro dei settori crociere, traghetti e nautica a vela e a motore in Adriatico.



Numerosi i temi che verranno affrontati, tra cui l’analisi della tipologia e dei volumi di traffico nell’area adriatica dopo un biennio che ha visto fortemente ridursi i flussi turistici, le novità sul fronte degli itinerari cruise e dei collegamenti ferry, le azioni che potrebbero sostenere il turismo nautico in Adriatico, gli investimenti da parte di porti, compagnie, amministrazioni pubbliche locali e fornitori in genere all’insegna della sostenibilità e del rispetto ambientale ed, infine, gli impatti economici ed occupazionali che il maritime tourism potrebbe garantire nell’area.



Spazio anche ai numeri e all’analisi con la presentazione in anteprima della nuova edizione di Adriatic Sea Tourism Report, il rapporto di ricerca realizzato da Risposte Turismo che dal 2013 analizza i flussi, le dimensioni, la natura e le direzioni dei movimenti turistici via mare nei paesi che si affacciano sull’Adriatico.



“Siamo soddisfatti di aver trovato, grazie ai partner locali di questa edizione, le condizioni per tornare a realizzare l’Adriatic Sea Forum -spiega Francesco di Cesare, presidente di Risposte Turismo -. Sin dal primo evento a Trieste nel 2013 è parso chiaro come fosse opportuno dedicare attenzione e impegno allo sviluppo del turismo via mare in Adriatico. A Bari cercheremo di affrontare alcuni dei nodi che più sembrano rallentare la via dello sviluppo”.

“Siamo orgogliosi di poter ospitare un evento così prestigioso e seguito come Adriatic Sea Forum – aggiunge Ugo Patroni Griffi, presidente Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Meridionale -. In occasione dell’evento presenteremo i nostri sei porti come un unico hub multimodale, infrastrutturato e avveniristico, i progetti in cantiere e quelli che avvieremo nell’immediato futuro”.



“Saremo capitale del turismo nautico per due giorni, e tutto ciò avverrà nella prima settimana di ottobre, così da poter concretamente continuare a destagionalizzare le vacanze in Puglia – chiude Luca Scandale, direttore generale di Pugliapromozione - . L’Adriatic Sea Forum porterà l’attenzione del segmento crociere, traghetti, vela e motore sulla costa adriatica pugliese, con un utile ritorno per tutto l’indotto turistico”.



Nella foto, un momento di una precedente edizione dell'evento