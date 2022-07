Roaming, tutte le regole per telefonate e internet dall’estero

11:50

È di nuovo un’estate di viaggi all’estero questa del 2022, e dopo due anni di spostamenti difficili sono molti gli italiani che hanno deciso di concedersi una vacanza fuori dai confini. Torna quindi di stretta attualità il tema del roaming per il cellulari, in particolare per utilizzare internet, whatsapp e i social.

L’Unione Europea orma da qualche anno ha sviluppato un regolamento sul roaming, definito Roaming Like at Home, che consente di utilizzare la propria offerta nazionale e i propri Giga in tutto il territorio dell’Unione. In realtà, segnala SOStariffe.it, sebbene navigare nello spazio economico europeo e negli altri Stati membri non comporti costi aggiuntivi, i Giga a disposizione in roaming non corrispondono esattamente a quelli previsti quando si naviga dall’Italia.



È bene quindi informarsi presso il proprio operatore telefonico, perché, una volta esauriti i Giga disponibili, si passa alla tariffazione a consumo, con conseguenti bollette salate a fine vacanza o con l’esaurimento del credito disponibili in poche ore.



I Paesi compresi nel regolamento Ue

All’interno del regolamento Roaming Like at Home sono anche inseriti Paesi non presenti nell’Unione, ma che fanno parte dello Spazio economico europeo, ovvero Islanda, Liechtenstein e Norvegia. Il Regno Unito post Brexit non appartiene più a questo spazio, quindi il regolamento Ue non viene applicato; alcuni operatori hanno deciso autonomamente di garantire il roaming gratuito anche in Uk, ma è necessario verificare bene prima di partire le condizioni contrattuali.



Va comunque ricordato che il Roaming Like At Home in un Paese Ue non è per sempre, ma ha una durata di circa 4 mesi: se si prevede di doversi trattenere di più è meglio acquistare una scheda locale del Paese dove si sta trascorrendo la vacanza o il periodo di studio.



I Paesi extra Ue

Dall’Egitto agli Stati Uniti, per citare due destinazioni fra le più gettonate quest’estate, le regole cambiano. Considerato che non ci sono delle norme sempre valide per tutti, si consiglia sempre di informarsi con il proprio operatore di telefonia mobile prima di partire, in modo tale da attivare eventuali promozioni mobile pensate proprio per i viaggi nel Paese in cui si sta andando.