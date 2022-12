08:32

Un anno da ricordare. E da raccontare, ripercorrendo alcuni dei temi più scottanti che hanno animato il lavoro di quanti operano nel turismo.

Lo Yearboook 2022 di TTG Italia, in distribuzione e online da oggi sulla digital edition, intende proporre uno spaccato su alcuni degli argomenti di attualità. A cominciare da quello relativo alla ripresa dei tour operator, che a fine anno si preparano a chiudere bilanci fino a qualche mese fa insperabili.

Fra i temi trattati nello Yearbook anche anche i problemi che gli agenti di viaggi hanno dovuto affrontare in merito alla connettività aerea e il rebus di Ita Airways, ripercorrendo le tappe della privatizzazione e i possibili scenari futuri.



Spazio anche al nuovo format fieristico InOut lanciato da IEG e ai trend del mercato dei viaggi di lusso.

Da non dimenticare anche il 2022 ripercosro con le copertine di alcuni numeri di TTG Magazine.

Tutto questo e molto altro sullo Yearbook, da oggi in distribuzione e online sulla digital edition.