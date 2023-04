Manodopera non comunitaria: decreto legge e rilevazione fabbisogno

12:42

Il decreto legge 10 marzo 2023 approvato dal Consiglio dei ministri, recante disposizioni in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all’immigrazione irregolare, prevede che, per il triennio 2023-2025, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale e per lavoro autonomo, siano definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il fabbisogno espresso dalle categorie, si legge su Hotelmag, è raccolto dal ministero del Lavoro, che lo comunica alle altre amministrazioni competenti e alla Presidenza del Consiglio dei ministri.



Al fine di fornire al ministero del Lavoro un dato relativo al fabbisogno del settore, aggiornato e rispondente alle attuali condizioni dell’attività, Federalberghi chiede alle associazioni aderenti di rispondere a un questionario entro il 31 marzo