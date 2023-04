TikTok e viaggi: studio negli Usa rivela il peso del social network

11:07

TikTok è sempre più polare tra i giovani in cerca di ispirazione ed esperienze di viaggio. Ma quanto influisce nella scelta di una destinazione o di un hotel? Moltissimo secondo un sondaggio realizzato negli Stati Uniti, dove la piattaforma di video sharing conta circa 150 milioni di utenti.



L’indagine, realizzata da Mgh e rilanciata da hosteltur.com, ha rivelato che il 60% degli utenti è interessato a visitare una nuova destinazione dopo aver visto un video pubblicato sull'argomento sulla piattaforma. E che il 35%, circa 52,5 milioni di persone, ha già viaggiato per visitare una nuova città, spiaggia o attrazione dopo aver visto un contenuto ispirazionale su TikTok. Percentuale che sale al 45% se si prendono in considerazione solo i millennial, ovvero gli utenti tra i 25 e i 44 anni.



Ma l’influenza è ancora maggiore sulla Generazione Z, vale a dire sui nati tra il 1997 e il 2012. I quali, stando a quanto pubblicato sul New York Times, stanno già snobbando Google per utilizzare TikTok come motore di ricerca.



Un cambio di prospettiva epocale che, nonostante la stretta degli Usa sulla app e il suo futuro tuttora incerto, le destinazioni e i professionisti del travel non possono ignorare.

Amina D'Addario