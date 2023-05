Giornata Europea del Turismo, l’ex ministro Centinaio: “Formazione una priorità”

16:24

Sceglie la Giornata Europea del Turismo, tornata a celebrarsi dopo tre anni di stop, l’ex ministro Gian Marco Centinaio (nella foto) per sottolineare la necessità di investire sulla formazione del personale nel comparto.

“Nella Giornata Europea del Turismo, voglio ringraziare tutte le persone che lavorano in questo settore – dice -. Addetti alla ricettività e alla ristorazione, agenzie di viaggi e tour operator, balneari, guide turistiche e tutti gli altri. Sono loro che rendono speciali le vacanze in Italia”.



Proprio pensando a loro, Centinaio sottolinea la priorità della formazione. “Anche se l’Italia può contare su tanti professionisti qualificati, la formazione deve rimanere una priorità – spiega -. Abbiamo tante opportunità davanti a noi, grazie anche alle nuove tendenze basate sulle esperienze e sulla riscoperta di piccole realtà locali, che non appartengono ai circuiti turistici di massa. Inoltre, non dobbiamo mai dare per scontato il ritorno dei turisti stranieri nel nostro Paese. Non bastano paesaggi, patrimonio artistico e culturale, prodotti enogastronomici e le altre nostre ricchezze, se non siamo in grado di fornire servizi adeguati e di soddisfare le esigenze dei visitatori. Per vincere queste sfide, dobbiamo potenziare le competenze degli operatori del settore”.



Un pensiero va anche ai giovani che vogliono intraprendere la strada del lavoro nel comparto. “I giovani possono trovare già oggi grandi opportunità di lavoro. Ma le imprese che vogliono assumere persone preparate devono pagarle quanto meritano. Il governo sta studiando le soluzioni più adeguate e presto sarà pronto a dare una mano” conclude Centinaio.