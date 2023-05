Personale qualificato nel turismo: nuove politiche per affrontare il problema

13:31

“È un fenomeno non solo italiano quello della difficoltà di reperire personale qualificato”. Lo ha rilevato Alessandro Massimo Nucara, direttore generale di Federalberghi e presidente Enbt, nel corso di Forum Pa. Il problema, si legge su Hotelmag, è esploso ancora di più con la pandemia, ha aggiunto, suggerendo come la chiave di lettura possa essere quella di creare relazioni salde con i collaboratori. “Lavorare mentre gli altri si divertono non è facile – ha affermato Nucara -, non è da tutti, non è per tutti. O si entra nell’ottica di considerare il lavoro nell’ambito turistico come una missione, oppure è necessario attivare delle politiche incentivanti”.

Nascono la necessità di una mappatura delle competenze e l’abbattimento della discrezionalità formativa lasciata a enti di formazione, presidi e camere di commercio per evitare la frammentazione. È il pensiero di Ivana Jelinic, ceo Enit: “Occorre cercare strumenti da tradurre in decisioni, con politiche di formazione e riqualificazione del personale in qualità di strategia del settore”.



“I punti fondamentali sono di mettere al centro le persone per fare rete e ascoltare – ha detto Barbara Casagrande, segretario generale del Ministero del Turismo -. Perché funzioni il sistema non bisogna dimenticare le persone. Abbiamo avviato contatti con i rettori italiani per un lavoro di ricognizione dei percorsi formativi nel turismo e, intanto, stiamo avviando un master. Resta da lavorare sulla formazione di primo livello, che nel 2024 vedrà la nascita del liceo del Made In Italy. Tutto atterrerà sul portale del turismo digitale”.



La presidente di Isnart, Loretta Credaro, ha, invece, invitato a puntare “a una certificazione delle competenze con credenziali individuate dopo un confronto pubblico e privato, la creazione di una academy che allinei la formazione per ridefinire il modello. Stiamo portando avanti percorsi di alternanza e affiancamento alle imprese turistiche con percorsi per l’acquisizione di competenze trasversali”.