'Kilimangiaro - Il viaggio che verrà' dal 4 giugno su Rai3. Le novità

21:02

Sei appuntamenti per viaggiare intorno al mondo con nuovi documentari: dalla Polinesia alla Patagonia, dai Caraibi, al deserto del Sahara. Non mancheranno i filmati dedicati all’Italia.

Domenica 4 giugno arriva in prima serata su Rai3 'Kilimangiaro - Il viaggio che verrà', il programma di Rai Cultura condotto da Camila Raznovich che parla di ambiente, scoperte scientifiche, esplorazioni, avventure, tecnologia e futuro. Non mancheranno ospiti d’eccezione, personalità di spicco del mondo della cultura, della scienza, dell’arte e della divulgazione.



Accanto alla Raznovich ci saranno vecchi e nuovi 'compagni di viaggio' che l’accompagneranno nel corso delle puntate: dal velista Giovanni Soldini all’alpinista Hervé Barmasse; dal botanico Stefano Mancuso all’astrofisico Luca Perri, fino all’apneista Umberto Pelizzari.



Ci saranno Pif, appena tornato da un viaggio in Australia e Sabina Guzzanti che ci parlerà di una Roma 'distopica'. Tra le novità sarà la presenza del pubblico in studio a Milano, composto da appassionati viaggiatori. P.T.