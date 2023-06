Pubblicato l'Avviso pubblico per il fondo da 34 milioni per i piccoli Comuni a vocazione turistica

12:36

E’ stato pubblicato l’Avviso pubblico del Ministero del Turismo relativo al bando volto a “finanziare progetti di valorizzazione dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti – si legge sul portale del Ministero -, classificati dall’Istituto nazionale di statistica come comuni a vocazione turistica, al fine di incentivare interventi innovativi di accessibilità, mobilità, rigenerazione urbana e sostenibilità ambientale”.

Il fondo verrà spalmato sul triennio 2023-2025 suddiviso tra 10 milioni per il primo anno e 12 ciascuno per i due successivi. Le domande di partecipazione potranno essere presentate dai soggetti in possesso dei requisiti tramite la piattaforma informatica del Ministero appositamente realizzata, a partire dal 17 luglio 2023.



“Si tratta di una misura che offre la possibilità di valorizzare i gioielli nascosti della nostra bella Italia e di favorire quindi lo sviluppo di percorsi turistici diversificati che potranno anche dare un contributo importante in ottica di destagionalizzazione del turismo” commenta il ministro Daniela Santanchè (nella foto).