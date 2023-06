Ergo Assicurazione Viaggi: si torna ai trend pre Covid

10:06

Ergo Assicurazione Viaggi ha analizzato i dati relativi ai trend di vendita delle polizze assicurative di viaggio ed è emerso il ritorno a dinamiche simili al rpe pandemia.

A livello di destinazioni, rispetto al 2022 la primavera 2023 ha visto un forte ribaltamento rispetto allo scorso anno: l’Egitto ha registrato un +82% di polizze vendute a fronte di un decremento del 42% dell’Italia, che nell’anno precedente copriva il 50%. Molto interessante inoltre il dato che fa registrare la Thailandia che vede un +82% sull’anno precedente.



Rimangono fuori dal podio delle mete 'più assicurate', pur avendo sempre un peso importante, gli Stati Uniti che rappresentano quest’anno il 20% del totale delle polizze emesse nel bimestre marzo-aprile posizionandosi al quarto posto. Seguono nella top 10, con percentuali minori, Indonesia, India, Marocco, Brasile, Messico e Spagna. Guardando invece all’estate e quindi ai trend che si stanno registrando per le partenze estive, Spagna, Francia e Grecia sono le mete più prenotate e assicurate, a cui seguono con dati molto positivi anche Egitto e Stati Uniti.



Le polizze più vendute sono quelle più complete come la Medico Bagaglio Annullamento che comprende la copertura della maggior parte delle problematiche che possono avvenire prima, durante e dopo il viaggio.

“Siamo di fronte ad un nuovo scenario nel quale la paura del Covid si è attutita ma è rimasta l’esigenza di tutelarsi con polizze che coprano l’assicurato a 360 gradi – spiega Miguel De Alvarado (nella foto), direttore commerciale Ergo Assicurazione Viaggi -. Questo passaggio è sicuramente merito anche dei tour operator e degli agenti di viaggi che sempre più inseriscono polizze complete nei pacchetti di viaggio a tutela del cliente ma anche di tutta la filiera. Il nuovo scenario a cui si sta preparando Ergo Assicurazione Viaggi è quello di offrire sempre più soluzioni customizzate e adeguate alle necessità dei tour operator. Lo possiamo fare perché abbiamo una struttura snella che ben si adegua a lavorare su richieste particolari e perché, essendo parte della più grande Munich Re, siamo in grado di garantire grande solidità economica”.