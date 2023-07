Codici Ateco: il ministro Santanchè avvia le consultazioni

09:46

Passo avanti sui codici Ateco. Il Ministero del Turismo ha avviato una consultazione conoscitiva per definire un sistema più accurato, preciso e dettagliato dei codici, che si concluderà il 4 agosto.

Chi volesse partecipare può consultare direttamente il sito del Ministero a questo link.

“Quando sono arrivata al ministero – spiega il ministro del Turismo, Daniela Santanchè (nella foto) - ho scoperto una cosa che mi ha lasciata allibita: in Italia non esiste una filiera di aziende del turismo. Voglio dire, noi facciamo i bandi e poi magari con questi non possiamo aiutare, per esempio, i ristoranti perché non fanno parte del settore turistico. Ed è un grande problema, ovviamente. Perciò il Ministero sta avviando una consultazione conoscitiva per definire un sistema più accurato, preciso e dettagliato dei codici Ateco. È un'azione che troviamo necessaria, non possiamo permetterci di restare indietro”.



L’iniziativa parte dalla necessità di individuare con precisione gli operatori economici a cui concedere eventuali agevolazioni fiscali o contributi economico-finanziari e di avere una maggiore efficacia degli interventi pubblici, fornendo una conoscenza più approfondita delle attività economiche svolte nel comparto turistico e meglio indirizzare le politiche del settore.



Le informazioni raccolte riguarderanno in particolare specifiche attività turistiche svolte non referenziate all’interno della corrente classificazione Ateco. Inoltre, verranno raccolte informazioni anche in merito alla specifica attività turistica svolta corrispondente a una categoria o sottocategoria identificata dai codici della corrente classificazione Ateco comprensiva anche di altre attività produttive prive di collegamento diretto con il settore turistico.