Santanché: “Dal decreto flussi segnale di attenzione al turismo”

15:40

“Dal decreto flussi approvato ieri in Cdm arriva un nuovo segnale di attenzione al settore del turismo da parte di questo Governo”.

Così Daniela Santanché, ministro del Turismo (nella foto) commenta il provvedimento che consente l’ingresso nel Paese a nuovo personale proveniente dall’estero.

“Il comparto – continua Santanché - potrà beneficiare di 40mila risorse straniere aggiuntive e qualificate. Perché l’obiettivo è prima di tutto favorire la formazione del personale straniero affinché possa offrire la propria prestazione di lavoro, acquisendo competenze da mettere al servizio di un settore altamente strategico per l’Italia”.



“Dopo il bonus estate per i lavoratori – conclude il ministro - , questa è un’ulteriore conferma di come il confronto che ho avviato con le categorie di settore qualche mese fa abbia già prodotto i primi risultati”.