'Be a Meraviglia': una challenge per il turismo sostenibile

Prende il via, in collaborazione con Beople, e proseguirà sino all’autunno il progetto ‘Be a Meraviglia’, un hackathon virtuale in cui gli operatori turistici saranno aiutati a sviluppare idee e progetti volti alla promozione del territorio e del turismo sostenibile. Dopo una fase di onboarding nella quale saranno composti i team, tutti i partecipanti saranno guidati in due sessioni di workshop nelle quali mappare tutti i possibili asset presenti sul territorio e da valorizzare, individuare le sfide a cui intendono rispondere, quali ad esempio il cambiamento climatico o nuovi bisogni del turista. L’obiettivo finale è di generare soluzioni concrete per attrarre turisti e progettare esperienze innovative, fornendo agli operatori del settore uno strumento concreto su cui lavorare e migliorarsi.

La consegna dei progetti elaborati, si legge su Hotelmag, è prevista in autunno, con la premiazione del progetto vincente; la challenge è aperta anche a eventuali sponsor che vogliano contribuire all’iniziativa. L’intero ricavato al netto dei costi vivi sarà devoluto a supporto dei territori alluvionati dell’Emilia-Romagna.



Avranno la possibilità di accedere alla challenge professionisti, agenzie e studenti che vogliano misurarsi su progetti di business design e innovazione in ambito turistico, con il supporto di Beople che coordinerà le attività della challenge. L’accesso da parte degli operatori pubblici in ambito turistico e degli studenti è gratuito, mentre per operatori privati e professionisti verrà richiesto un contributo.



“Be a Meraviglia è un invito a immaginare nuove strade – commenta Gaia Provvedi, co-founder di Marketing Toys, agenzia di marketing strategico e proprietaria del dominio opentomeraviglia.it -, una nuova offerta turistica, nuove modalità di viaggio e fruizione dei territori, dei servizi. È un invito a cambiare le cose intraprendendo nuove rotte e condividendo professionalità e competenze”.