Sicilia, Santanché: “Siamo intervenuti subito a sostegno del turismo”

12:10

“Quello che l’Italia sta vivendo è un momento complesso, un momento che ci impone non solo riflessioni, ma soprattutto l’azione immediata per far fronte alle emergenze e una strategia per quella che possiamo definire la tropicalizzazione della nostra nazione”.

Così il ministro del Turismo, Daniela Santanché, annuncia l’intervento del Ministero per sostenere il turismo siciliano, con lo stanziamento da 10 milioni di euro per risarcire i turisti in Sicilia a partire da giorno del blocco dell’aeroporto Catania.



“La Sicilia è una delle regioni che sta subendo grandi e gravi danni per gli incendi ed il blocco degli aeroporti rischia di mettere in ginocchio uno degli asset più importanti per la Regione quale è il turismo – dice Santanché -. Dovevamo intervenire subito e in maniera risolutiva: per questo siamo intervenuti per il rimborso dei biglietti aerei e delle prenotazioni per quelli che sono rimasti privi di copertura. Il comparto del Turismo potrà sempre fare affidamento su questo Ministero che fa la sua parte a sostegno dei cittadini e dei territori”.