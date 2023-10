08:35

Nessuno ha la sfera di cristallo e nessuno può predire il futuro. Ma ascoltare le voci dei protagonisti del turismo fra i corridoi, negli stand e nelle arene dell’ultimo TTG Travel Experience è un buon metodo, se non per vedere cosa accadrà, per creare una bussola che possa guidare il mondo del turismo attraverso il prossimo inverno e attraverso i primi mesi del 2024.

Così TTG Italia ha raccolto per voi impressioni, dichiarazioni e temi di confronto, per chi c’era ma lavorava troppo per ascoltare e per chi non c’era. Un survival kit per sapere cosa accadrà nel prossimo futuro.



Innanzi tutto, i dati. Come li sciorina Gianni Rebecchi, presidente di Assoviaggi: “Il travel chiuderà il 2023 con un fatturato di oltre 10,5 miliardi di euro e una crescita stimata del 12 per cento sullo scorso anno. I livelli del 2019, ultimo anno prima della pandemia, non sono ancora stati raggiunti, ma il trade guarda con fiducia al 2024”.



